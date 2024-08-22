Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Уже 2 сентября там начнутся занятия

Первое школьное здание отреставрировали в столице по новому московскому стандарту. Учебное заведение находится в Митине. Уже 2 сентября там начнутся занятия. А сегодня здание осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Ежегодно по новой программе будут обновлять до 100 школ.

До старта учебного года чуть больше недели, а учащимся школы № 1190 в столичном районе Митино уже не терпится поскорее приступить к занятиям. Этим летом в здании образовательного учреждения 1993 года постройки завершился капитальный ремонт. И теперь школьная жизнь здесь начнется по новому московскому стандарту.

Эта школа - одна из первых 4 общеобразовательных учреждений, которые были включены в пилотный проект модернизации школьных зданий в столице. Реконструировать по аналогичной схеме в дальнейшем планируют и другие городские учебные заведения.

"Школа полностью преобразилась, в том числе территория школы. У нас появилось спортивное ядро. Прекрасно оборудованное, большое, где дети могут не только заниматься спортом. Играть в футбол, баскетбол. У нас прекрасные беговые площадки. Организованы детские площадки для детей. Потому что здесь у нас будут учится детишки с 1 по 6 класс", - рассказала Елена Аниканова, директор школы № 1190.

После капитальной реконструкции на 4-х этажах здания разместились 30 учебных и 7 специализированных кабинетов: 2 лаборатории, медиатека, классы домоводства и труда, робо- и IT-полигоны.

"Дети - они глазами воспринимают очень многое. И для них очень важна такая атмосфера. И соответственно для учителя тоже намного приятнее работать в таких условиях. С большими досками, проекторами, светлыми помещениями", - рассказала Алина Волкова учитель иностранного языка школы №1190.

Итоги реконструкции в одном из первых школьных зданий, реконструированных по новому московскому стандарту, сегодня осмотрел Сергей Собянин. О том, насколько созданная образовательная среда отвечает всем требованиям современного образования, мэр пообщался с детьми, родителями и педагогами.

Уже 2 сентября обновленная школа распахнет свои двери для 750 учеников. А до конца 2025 года работы по капитальной реконструкции пройдут ещё в полусотне общеобразовательных учреждений города.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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