После пожара на парковке в Солнцеве проверят управляющую компанию

По словам юриста, горюче-смазочные материалы лежали в неположенном месте

Мгновенно по соцсетям разлетелись видео. Огонь на парковке в районе Солнцево разгорался довольно быстро. Хозяевам ничего не оставалось, кроме как смотреть на то, как пламя уничтожает их автомобили. Вечер, люди только вернулись с работы, оставив машины у дома на стоянке. У школьников как раз закончились уроки. Зрителей незапланированного файер-шоу набралось много.

Но среди них, впрочем, нашлись те, кто вместе с пожарными буквально бросился в огонь. Пока одни из них выталкивали обугленные автомобили, другие пытались успеть отогнать с парковки те, до которых огонь еще не добрался. И все это голыми руками.

И вот огонь потушен. Виновниками всего этого ужаса, выяснили сотрудники прокуратуры, стали школьники, которые прямо на парковке играли со спичками. Детская шалость обернулась многомиллионными убытками.

Оказалось, прямо на парковке рабочие сложили строительные материалы. Они и загорелись. "С одной стороны - да, ребенок, который игрался со спичками, поджег. Будет ли он отвечать? Нет. Ребенок несовершеннолетний, за него отвечают его опекуны. Но здесь была очень грубая халатность, горюче-смазочные строительные материалы лежали в неположенном месте. Это нарушение пожарной безопасности", - сообщила юрист Елена Шалатон.

Мальчишек со спичками по горячим следам нашли. Сотрудники прокуратуры с ними проводят беседу. Проверка идет и в отношении управляющей компании. А жильцы дома просят наградить героев, которые помогали тушить огонь и отгоняли машины.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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