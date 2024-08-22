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Крупное ДТП произошло на шоссе Энтузиастов

15:04
  • четверг
  • 22 августа 2024

Обстоятельства аварии устанавливаются

Один человек пострадал в результате ночного ДТП на шоссе Энтузиастов. Автомобиль каршеринга врезался в стоящую на светофоре грузовую "Газель".

Удар был такой силы, что у легковушки почти полностью оказалась смята передняя часть. При этом водитель выжил. С травмами его госпитализировали.

Обстоятельства аварии, в том числе соблюдение правил аренды автомобиля, сейчас выясняются. Движение транспорта в районе ДТП было ограничено до пяти утра.

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ДТП на шоссе Энтузиастов
ДТП на шоссе Энтузиастов
ДТП на шоссе Энтузиастов
ДТП на шоссе Энтузиастов
ДТП на шоссе Энтузиастов
ДТП на шоссе Энтузиастов
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