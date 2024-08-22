На Северном речном вокзале прошла встреча-профориентация для молодежи

На вопросы ответили профессионалы

На Северном речном вокзале прошла встреча-профориентация для молодёжи "Моя карьера". Слушателями мероприятия стали старшеклассники и юные представители общественных организаций города.

Встреча началась с интерактива, школьники играли в настольные игры, участвовали в квизах и квестах. А потом на их многочисленные вопросы отвечали профессионалы. Специалисты рассказали, как они выбирали сферу деятельности, с какими сложностями сталкивались и как добивались своих целей.

"Это проект хорош тем, что дети встречаются с людьми, которые им кажутся недосягаемыми. Когда приходишь к ребятам, они в тебе видят директора, но ведь директорами не рождаются, для них всегда очень важный вопрос, как получается от рядового учителя, а я начинала учителем начальных классов, дорасти до директора", - рассказала Надежда Перфилова, директор школы 2098.

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