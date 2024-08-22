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Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному

12:41
  • четверг
  • 22 августа 2024

Сегодня у журналиста день рождения

Президент России Владимир Путин позвонил военкору ВГТРК Евгению Поддубному и поздравил его с днем рождения.

Поддубному 22 августа исполнился 41 год. Журналист продолжает лечение после атаки украинского беспилотника в Курской области. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе, сообщили в пресс-службе Кремля. 

7 августа машину, в которой ехал Поддубный, атаковал украинский дрон. Журналиста быстро доставили в реанимацию курской больницы, а затем перевезли в Москву. Военкор получил многочисленные травмы и ожоги.

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