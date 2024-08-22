ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин назвал московскую продукцию, которая востребована за рубежом

13:27
  • четверг
  • 22 августа 2024

Москва сотрудничает с 20 дружественными странами

Объем экспорта высоких технологий, который был поддержан Москвой, вырос более чем втрое.

Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале. За семь месяцев город помог заключить экспортные контракты почти на 1,4 миллиарда рублей и договориться о поставках в 20 дружественных стран.

Москва предлагает широкую линейку инструментов для продвижения технологических компаний на зарубежных рынках, отметили в мэрии. За рубежом пользуются спросом, в частности, радиофармпрепараты, валидаторы, домофоны, решения виртуальной реальности для здравоохранения, ПО для бизнеса и финансовых организаций.

Общая сумма экспортных контрактов получателей мер городской поддержки превысила 9,5 миллиарда рублей, добавил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Производство техники
Производство техники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.