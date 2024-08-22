Собянин назвал московскую продукцию, которая востребована за рубежом

Москва сотрудничает с 20 дружественными странами

Объем экспорта высоких технологий, который был поддержан Москвой, вырос более чем втрое.

Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале. За семь месяцев город помог заключить экспортные контракты почти на 1,4 миллиарда рублей и договориться о поставках в 20 дружественных стран.

Москва предлагает широкую линейку инструментов для продвижения технологических компаний на зарубежных рынках, отметили в мэрии. За рубежом пользуются спросом, в частности, радиофармпрепараты, валидаторы, домофоны, решения виртуальной реальности для здравоохранения, ПО для бизнеса и финансовых организаций.

Общая сумма экспортных контрактов получателей мер городской поддержки превысила 9,5 миллиарда рублей, добавил Собянин.

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