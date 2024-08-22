Крымчанин получил 13 лет колонии по делу о госизмене

Кроме того, осужденный оштрафован на 200 тысяч рублей

Верховный суд Крыма приговорил жителя Гурзуфа к 13 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу противника.

Как рассказали в пресс-службе суда, дело расследовалось по статье 275 Уголовного кодекса России (государственная измена). Поскольку в его материалах есть сведения, составляющие гостайну, судебное разбирательство проводилось в закрытом режиме — фабула дела осталась неизвестной.

Наряду с отбыванием срока крымчанину придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а его свобода после выхода из заключения будет ограничена на полтора года, сообщает "Интерфакс".

В апреле 2023 года российский лидер Владимир Путин подписал поправки, согласно которым признанным виновными в госизмене грозит пожизненное заключение. Аналогичная мера наказания может быть применена к уличенным в шпионаже или выдаче сведений, составляющих государственную тайну.

Верховный суд Кабардино-Балкарии дал украинцу 12 лет колонии за шпионаж в пользу Киева. Мужчина собирал данные о передвижении военных колонн и расположении блокпостов ВС России на территории Купянского района и передавал их своему куратору в СБУ.

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