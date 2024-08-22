ФБР: США сталкиваются с беспрецедентным числом угроз безопасности

Эти угрозы проявляются одновременно

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй считает, что в настоящее время США одновременно сталкиваются с как никогда большим числом различных угроз безопасности.

Как сообщает Associated Press, Рэй заявил, что ему "сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало так много разных видов угроз".

При этом глава спецслужбы отказался говорить о конкретных угрозах, однако отметил, что бюро нуждается в помощи частного сектора для расследования кибератак. Также он напомнил про внешние угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта.

В июне Кристофер Рэй предупреждал, что существует вероятность террористической атаки на Соединенные Штаты, подобной теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Глава ФБР объяснил это эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, в которой Соединенные Штаты продолжают поддерживать Израиль.

СМИ пишут, что президент США Джо Байден утвердил новый секретный план применения ядерного оружия. учитывает возможность скоординированных ядерных угроз от нескольких государств одновременно — например, от России и Китая.

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