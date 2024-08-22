ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФБР: США сталкиваются с беспрецедентным числом угроз безопасности

13:26
  • четверг
  • 22 августа 2024

Эти угрозы проявляются одновременно

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй считает, что в настоящее время США одновременно сталкиваются с как никогда большим числом различных угроз безопасности.

Как сообщает Associated Press, Рэй заявил, что ему "сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало так много разных видов угроз".

При этом глава спецслужбы отказался говорить о конкретных угрозах, однако отметил, что бюро нуждается в помощи частного сектора для расследования кибератак. Также он напомнил про внешние угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта.

В июне Кристофер Рэй предупреждал, что существует вероятность террористической атаки на Соединенные Штаты, подобной теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Глава ФБР объяснил это эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, в которой Соединенные Штаты продолжают поддерживать Израиль.

СМИ пишут, что президент США Джо Байден утвердил новый секретный план применения ядерного оружия. учитывает возможность скоординированных ядерных угроз от нескольких государств одновременно — например, от России и Китая.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Здание ФБР в Вашингтоне
Здание ФБР в Вашингтоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.