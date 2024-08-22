Село освободили бойцы "Центра"
Российские войска освободили населенный пункт Межевое в Донецкой Народной Республике.
Освобождением занимались бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Село расположено в Покровском районе ДНР. ВС России ранее выровняли линию фронта в направлении украинского хаба Димитров и начали продвигаться к Гродовке и Покровску (Красноармейску).
В начале недели российские военные взяли под контроль населенный пункт Артемово в ДНР. Он является один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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