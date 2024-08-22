Российские космонавты рассказали о задачах миссии на МКС

В декабре космонавты выйдут в открытый космос

Более 40 научных экспериментов проведут на орбите члены очередной экспедиции к МКС. О задачах миссии космонавты рассказали сегодня на пресс-конференции.

В основной состав вошли россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит. Накануне экипаж успешно сдал экзамен. Полет предстоит длительный. Старт запланирован на 11 сентября. Возращение на Землю - в апреле следующего года.

В декабре представители нашей страны выйдут в открытый космос. Они установят прибор, который даст полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне. Участники экспедиции начали подготовку около двух лет назад и хорошо сработались. В качестве позывного командир выбрал слово "Бурлак". Оно напоминает о городе Рыбинске, где родился и вырос Герой России.

"Работу космонавта также можно сравнить с бурлаками, потому что космонавты тоже выполняют много сложной, тяжелой работы", - отметил Алексей Овчичин.

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