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Создатель яхты Bayesian высказался о причинах ее крушения

13:58
  • четверг
  • 22 августа 2024

Одной из жертв стал глава совета директоров Morgan Stanley

Причиной крушения у итальянского побережья яхты Bayesian стал целый ряд ошибок, допущенных членами экипажа и пассажирами. Об этом заявил в четверг, 22 августа, глава компании The Italian Sea Group Джованни Костантино.
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Представитель компании, создавшей яхту, подчеркнул, что сам по себе шторм, во время которого затонула Bayesian, не представлял бы никакой угрозы для судна.

Яхта не потеряла бы устойчивость, если бы были приняты все надлежащие меры предосторожности, заверил Костантино. Из этого он делает вывод, что находившиеся на борту Bayesian, допустили какие-то критические ошибки, сообщает ТАСС.

Bayesian стояла на якоре в районе Палермо. 19 августа она затонула. На борту в момент крушения были 22 человека, спастись удалось 15 из них. Спасатели установили личности пятерых жертв кораблекрушения, в том числе председателя совета директоров Morgan Stanley International Джонатана Блумера и британского миллионера Майка Линча.

Летом 2023 года произошло резонансное кораблекрушение, которое окрестили "проклятием "Титаника". Пять человек попытались опуститься на дно Атлантики, к останкам знаменитого лайнера, в батискафе "Титан". Погружение началось 18 июня 2023 года, но уже через 1 час 45 минут с аппаратом была утеряна связь.

Жертвами этой трагедии стали миллиардер Хэмиш Хардинг, генеральный директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе.

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Яхта Bayesian
Яхта Bayesian
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