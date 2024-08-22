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Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ

13:40
  • четверг
  • 22 августа 2024

Российские бойцы продолжают теснить противника

Российские военные продолжают проведение специальной военной операции, разрушая оборону и срывая попытки атак украинских националистов.
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Как рассказало Министерство обороны России в четверг, 22 августа, в своем Telegram-канале, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 2,1 тысячи человек.

В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, "Запад" — до 440. Подразделения "Южной" группировки ВС России обеспечили врагу потерю до 765 бойцов, "Центр" — до 640, "Восток" — до 130, "Днепр" — до 70.

Помимо боевых потерь украинские военные попадают в плен целыми группами, причем одних захватывают российские бойцы, а другие сдаются сами. Украинские пленные, не стесняясь в выборе выражений, проклинают главу киевского режима Владимира Зеленского и своих генералов.

Группировка российских войск на приграничных территориях только усиливается. В частности, в Курскую область прибыл приморский добровольческий военный отряд "Тигр".

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