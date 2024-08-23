Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Венера в Деве прошла немало испытаний

Овны

Не все, что казалось вам решенным делом, является таковым. Сегодня всплывут задачи, которые вы забыли сделать – запишите их, чтобы точно выполнить.

Тельцы

Деньги не задержатся в ваших руках надолго, хотя вы весьма практичны. Шопинг сегодня будет неудачным, сосредоточьтесь на работе и своих обязанностях.

Близнецы

Ваш Марс окончательно сорвался с катушек, решив атаковать Венеру в Деве. Следите за домом и семьей – сегодня могут захлопываться двери и ломаться техника.

Раки

Если у вас есть недоброжелатели, сегодня они могут активизироваться. Не давайте себя в обиду, один раз отстояв свои границы или честное имя, вам станет легче.

Львы

Каждый представитель знака – щедрая душа, которая легко потратит деньги на друзей или подарки. Сегодня такой номер не пройдет, финансы скоро потребуются вам самим.

Девы

Венера в вашем знаке прошла немало испытаний и сегодняшняя стычка с Марсом – последняя ее неприятность в августе. Будьте осторожны на работе и в учебе.

Весы

У вас может возникнуть путаница в учебе или поездках. Также будьте внимательны, общаясь на иностранном языке – трудности перевода могут все испортить.

Скорпионы

Чем больше людей будут знать про ваши финансовые дела, тем меньше выгоды вы получите. Не спешите хвастаться, вы ведь знаете, что деньги любят тишину.

Стрельцы

Любовные страсти могут разыграться прямо на работе! Служебный роман или просто флирт - это забавно, но еще и опасно, напоминают звезды.

Козероги

Вам следует заняться подготовкой к учебному году и проследить за своим самочувствием. Здоровье и учеба – ваши уязвимости, поработайте над ними.

Водолеи

Любовь, похожая на сон, причем кошмарный – вот что угрожает представителям этого знака. Неприятно, но звезды предпочитают говорить правду: вам надо быть осторожнее.

Рыбы

У вас может произойти неприятность дома или на важной встрече. А все из-за того, что на вас попытаются давить. Но не тут-то было, вы постоите за себя!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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