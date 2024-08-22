Каждый день в Курской области в плен попадают целые группы националистов

Те, кто посообразительнее, сдались сразу

В Курске в четверг начали устанавливать железобетонные укрытия. Конструкции появятся в местах массового скопления людей, в том числе на 60-ти остановках общественного транспорта. Такие же сооружения доставят в Курчатов и Железногорск.

В Курскую область идет поток гуманитарной помощи. В наборах есть все - от детского питания до одежды. Из опасных зон, где не стихают бои, продолжают вывозить местных жителей.

В Министерстве обороны заявили, что противник пытался атаковать севернее Суджи - в районе Малой Локни. Также сорваны атаки в направлении Коренево и Кремяного. Противника остановили при поддержке артиллерии и армейской авиации.

Наши бойцы устроили засаду. На машине диверсионная группа ВСУ могла быстро перемещаться по дорогам. В плен взяли троих боевиков. Первую помощь, конечно, оказали. Примечательна тактика противника - в нашем приграничье он пытается проводить быстрые маневренные провокации, используя небольшие подразделения. Их в том числе уничтожают операторы ударных дронов.

"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и 7 военнослужащих, один взят в плен", - говорится в сообщении Минобороны.

Боевиков, которые успели закрепиться, обстреливают наши реактивные установки. Потери террористов за сутки - свыше 300 человек.

Обнародованы кадры уничтожения станции радиоэлектронной разведки ВСУ. Ее обнаружили с беспилотника и навели барражирующий боеприпас "Ланце".

Каждый день в плен попадают целые группы националистов. Те, кто посообразительнее, сдались сразу, едва попав в первую же засаду. Другие сотнями полегли в полях и лесах.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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