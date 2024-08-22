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Президент Чехии счел иллюзией достижимость "справедливого мира" для Украины

14:11
  • четверг
  • 22 августа 2024

Однако стремиться к нему нужно, заявил политик

Справедливый мир для Украины по итогам войны — это иллюзия, а реальность будет "немного другой". Об этом предупредил президент Чехии Петр Павел.
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Как отметил Павел в интервью Novinky, справедливый мир с позиции киевского режима и его западных партнеров означал бы "восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым", а также "компенсацию военного ущерба за счет агрессора".

Однако рассчитывать на такой исход не приходится — "следует говорить о том, что мы хотим максимально приблизиться к справедливому миру", понимая, что стопроцентное достижение целей Киева остается иллюзорным, предупредил чешский политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что готовит некую реальную основу для "справедливого прекращения войны" уже в 2024 году. Саммит, который усилиями Киева и его западных спонсоров прошел в Швейцарии, Зеленский назвал одним из шагов к установлению мира для Украины и всех остальных стран.

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время поездки в Китай уверял, что "Украина желает и готова участвовать в диалоге и переговорах с Россией", но они "должны быть разумными и предметными, нацеленными на достижение справедливого и прочного мира".

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