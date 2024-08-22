Многие указывают, что у США нет стратегии выхода из ситуации на Украине

Президент США Джо Байден не делится стратегией по украинскому конфликту из страха. Такое мнение высказал в четверг, 22 августа, американский сенатор Джим Риш.

По словам политика, Байден и его вице-президент Камала Харрис должны были своевременно предоставить Конгрессу стратегию завершения конфликта, предусматривающую победу Киева.

Однако "их уклонение указывает на то, что ее (стратегии) нет или они боятся поделиться ею", цитирует Риша РИА Новости.

Ранее бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу указывал, что у западных государств нет стратегии по прекращению конфликта на Украине, хотя они все еще готовы поддерживать киевский режим.

Обозреватель Марк Эпископос отмечал, что Украина и ВСУ уже находятся на смертном одре, а все разговоры о переходе к оборонительной стратегии – это попытка выиграть для Киева время, которого у него уже нет.

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