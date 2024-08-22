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У курской Скрыльевки уничтожили украинскую ДРГ

14:17
  • четверг
  • 22 августа 2024

Взят пленный

Вооруженные силы (ВС) России обнаружили и разбили группу украинских диверсантов в километре от населенного пунта Скрыльевка в Курской области.

Ликвидированы семь украинских бойцов, один взят в плен, сообщили в Минобороны России, комментируя обстановку в Курской области.

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 человек и 23 единицы техники, в том числе три танка. Общие потери за время боевых действий достигли 4700 человек.

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