Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах

Эвакуированы 115 тысяч человек
Президент России Владимир Путин начал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи (ВКС). В нем принимают участие вице-премьер Денис Мантуров и главы приграничных регионов.
Первым начал докладывать Мантуров. Он сообщил, что из опасных приграничных регионов России эвакуировано 115 тысяч человек.
Это уже второе совещание, которое проводит Путин после начала наступления ВСУ в Курской области. Первое состоялось 12 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram