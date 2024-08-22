Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах

Эвакуированы 115 тысяч человек

Президент России Владимир Путин начал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи (ВКС). В нем принимают участие вице-премьер Денис Мантуров и главы приграничных регионов.

Первым начал докладывать Мантуров. Он сообщил, что из опасных приграничных регионов России эвакуировано 115 тысяч человек.

Это уже второе совещание, которое проводит Путин после начала наступления ВСУ в Курской области. Первое состоялось 12 августа.

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