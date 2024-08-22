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Брянский губернатор доложил Путину о столкновении с украинской ДРГ

14:57
  • четверг
  • 22 августа 2024

Это произошло накануне вечером

Обстановка в Климовском районе Брянской области, где накануне произошло боестолкновение с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), стабилизировалась. Об этом губернатор региона Александр Богомаз доложил на совещании у главы государства Владимира Путина в четверг, 22 августа.
Группировка российских войск на приграничных территориях усиливается

Губернатор сообщил, что в шести приграничных районах Брянской области были проведены учения на случай экстренной эвакуации местного населения. С этой же целью подготовлены 12 пунктов временного размещения.

Владимир Путин поддержал идею финансирования территориальной обороны в Брянской области за счет федерального бюджета, пообещав, что "мы еще это обсудим", сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что неизвестные от лица сотрудников ведомства звонят жителям Брянской области и сообщают о предстоящей эвакуации. Однако эти сообщения — ложь и попытка киевского режима посеять панику.

С 10 августа в Брянской области сохраняется контртеррористический режим в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Этот правовой режим наделяет особыми полномочиями сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, что обеспечивает возможность оперативно и эффективно реагировать на угрозы противника.

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