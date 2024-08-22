В приграничье России переведут часть школьников на дистанционку

До начала учебного года осталось чуть больше недели

Часть школьников, проживающих в граничащих с Украиной российских регионах, переведут на дистанционное обучение. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы государства Владимира Путина.

Мантуров распоряжением президента был назначен координатором работы по оказанию помощи Курской области, когда российский регион атаковала украинская армия.

В Курской области, где уже 115 тысяч человек отселили из опасных районов, в том числе в другие субъекты Федерации, эвакуированные дети смогут "без бюрократии" учиться в том населенном пункте, в котором они находятся, пообещал Мантуров.

Также дистанционку введут в 113 школах Белгородской области. В регионе, как рассказал его губернатор Вячеслав Гладков, для защиты детей возводят укрытия рядом с детскими площадками. Там, где нет подвалов, формируют зоны, в которых можно спрятаться от осколков, сообщает РИА Новости.

С нового учебного года во всех российских школах произойдут некоторые перемены — они коснутся и самого учебного процесса, и содержания образовательных курсов. В частности, школьникам окончательно запрещено пользоваться смартфонами за исключение экстренных ситуаций. У обучающихся в так называемых технологических классах появится черчение, а у всех школьников — семьеведение.

В ожидании 1 сентября Министерство просвещения России отчиталось о результатах прошедшего учебного года. Почти каждый пятый выпускник в стране получил медаль: золотые медали "За особые успехи в учении" присвоены 10,5% выпускников, серебряные награды получили 7%.

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