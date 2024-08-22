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В приграничье России переведут часть школьников на дистанционку

15:17
  • четверг
  • 22 августа 2024

До начала учебного года осталось чуть больше недели

Часть школьников, проживающих в граничащих с Украиной российских регионах, переведут на дистанционное обучение. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы государства Владимира Путина.
Более 121 тысячи человек отселили из приграничных районов Курской области

Мантуров распоряжением президента был назначен координатором работы по оказанию помощи Курской области, когда российский регион атаковала украинская армия.

В Курской области, где уже 115 тысяч человек отселили из опасных районов, в том числе в другие субъекты Федерации, эвакуированные дети смогут "без бюрократии" учиться в том населенном пункте, в котором они находятся, пообещал Мантуров.

Также дистанционку введут в 113 школах Белгородской области. В регионе, как рассказал его губернатор Вячеслав Гладков, для защиты детей возводят укрытия рядом с детскими площадками. Там, где нет подвалов, формируют зоны, в которых можно спрятаться от осколков, сообщает РИА Новости.

С нового учебного года во всех российских школах произойдут некоторые перемены — они коснутся и самого учебного процесса, и содержания образовательных курсов. В частности, школьникам окончательно запрещено пользоваться смартфонами за исключение экстренных ситуаций. У обучающихся в так называемых технологических классах появится черчение, а у всех школьников — семьеведение.

В ожидании 1 сентября Министерство просвещения России отчиталось о результатах прошедшего учебного года. Почти каждый пятый выпускник в стране получил медаль: золотые медали "За особые успехи в учении" присвоены 10,5% выпускников, серебряные награды получили 7%.

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