Путин провел совещание по обстановке в приграничных регионах. Главное

ВСУ ночью пытались обстрелять Курскую АЭС

На связи руководители Брянской, Курской и Белгородской области, а также члены правительства. В том числе и ответственный за социально-экономическую обстановку приграничья Денис Мантуров. Там продолжается эвакуация населения. Из опасных районов Курской области отселено 115 тысяч человек. Пункты временного размещения развернуты в 29 субъектах.

Мантуров: "Для обеспечения функционирования правительством подготовлено решение о выделении на эти цели дополнительно миллиард девятьсот рублей для МЧС. Эвакуированным жителям Курской области. Продолжаются единовременные выплаты в части принятого вами решения касаемо 10 тысяч рублей. Что касается выплаты 15 тысяч рублей по линии МЧС, средства начали поступать на счета граждан. Эта процедура занимает чуть больше времени. Чтобы ускорить обработку заявлений, а их на сегодня уже более 100 тысяч, к работе дистанционно привлечены сотрудники МФЦ других регионов. Это дает возможность обрабатывать большее количество заявлений в час".

Учитывая объем положенных выплат, к ранее выделенным средствам, правительство превентивно подготовило решение о выделении на все необходимые цели еще 713 миллионов рублей. И 858 миллионов рублей дополнительно направят на оказание помощи с связи с утратой имущества.

Особое внимание в преддверии 1 сентября - организации учебного процесса. Часть школьников Курской области переведены на дистанционный формат. Эвакуированные дети смогут без проблем и бюрократических излишек продолжить учебу в тех городах, где они сейчас находятся. В регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб и штаб КТО.

Алексей Смирнов, врио губернатора Курской области: "С территории Курской области в другие регионы вывезено 3 430 человек. Что касается выплат по 15 тысяч рублей на человека: учитывая, что это те же граждане, которые обратились за материальной помощью в 10 тысяч, предлагаю выплаты им осуществить в автоматическом режиме. Оценка ущерба, причиненного гражданам, затруднена".

Владимир Путин: "Хорошо. Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям деньги по 15 тысяч дополнительно в автоматическом режиме. Полностью согласен. Так и нужно сделать. Прошу коллег это учесть. То же самое касается сохранения собственности на семейные участки. И прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения они, конечно, должны решаться в автоматическом режиме. Если какие-то вопросы будут возникать - сразу на меня выходите".

В Брянской области обстановка также остается сложной. Представители силового блока и власти региона на связи круглые сутки.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области: "Вечером вчера ДРГ пытались зайти на территорию нашей страны, прорвав государственную границу в Климовском районе, но силами погрануправления ФСБ России, Министерства обороны они были отброшены. Противнику нанесли огневое поражение. Вчера обстановка в месте боевого столкновения стабилизировалась. В настоящее время находится под контролем оперативного штаба".

Враг продолжает терроризировать и Белгородскую область, усиливая обстрелы мирных кварталов дальнобойными ракетами. Из-за чего в данный момент затруднено восстановление инфраструктуры в приграничном Шебекине. Для въезда по-прежнему закрыто 35 населенных пунктов. Около 100 миллионов направлено на приобретение резервных генераторов для объектов здравоохранения.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области: "Поддерживаю предложение по самообороне. У нас полки сформированы. Мы можем вывести достаточно большое количество - порядка 6 тысяч человек. Это два полка, которые уже сейчас выполняют боевые задачи по всему приграничью".

Враг не оставляет попыток атаковать атомную энергетику. В Курской, Белгородской, Ростовской и Запорожской областях, а также в Крыму усилен мониторинг радиационной обстановки.

Путин: "Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано".

По итогам совещания Владимир Путин попросил как можно оперативнее подготовить необходимые поручения и немедленно приступить к их исполнению. Необходимый ресурс для приграничья сформирован. На капремонт жилья уже выделено 300 миллионов рублей. Тем жителям Курской области, которые из-за обстрелов ВСУ потеряли жильё, выделят ещё 10,7 миллиарда. Минфин же на этой неделе примет все решения по отсрочке выплат налогов для предприятий Курской области.

Александра Сергомасова,"ТВ Центр"

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