Путин сообщил о попытках ВСУ нанести удары по Курской АЭС

Россия проинформировала МАГАТЭ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой ночью предприняли попытки атаковать Курскую АЭС .

Об этом в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах заявил президент России Владимир Путин.

Москва проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному факту. Путин выразил надежду, что агентство пришлет своих специалистов и проведет оценку обстановки.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал ситуацию на станции стабильной, все работает в штатном режиме.

Ранее о подготовке Киевом нападения на Курскую АЭС предупредили в МИД России. По словам спикера российского МИДа Марии Захаровой, провокационная акция ВСУ может привести к техногенной катастрофа в Европе.

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