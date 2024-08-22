Путин сообщил о попытках ВСУ нанести удары по Курской АЭС

Россия проинформировала МАГАТЭ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой ночью предприняли попытки атаковать Курскую АЭС .
Об этом в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах заявил президент России Владимир Путин.
Москва проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному факту. Путин выразил надежду, что агентство пришлет своих специалистов и проведет оценку обстановки.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал ситуацию на станции стабильной, все работает в штатном режиме.
Ранее о подготовке Киевом нападения на Курскую АЭС предупредили в МИД России. По словам спикера российского МИДа Марии Захаровой, провокационная акция ВСУ может привести к техногенной катастрофа в Европе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram