В разводе Алсу и Яна Абрамова оказался замешан мужчина: уже известно его имя

Певица категорически отказалась сохранять семью

Сегодня, 22 августа, состоялось очередное судебное заседание по делу о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Сообщается, что вопрос решится уже 27 числа, а вот разделить имущество у суда сразу не получилось.

По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, Алсу изменила условия. Артистка захотела, чтобы часть имущества отошла ее отцу, члену Совета Федерации и известному бизнесмену Ралифу Сафину. На минуточку, список имущества, который делят Алсу и Ян Абрамов, составляет около 100 страниц. А поскольку вступление в процесс отца певицы несколько меняет сам ход процесса, суд взял паузу аж до 7 октября, передает "МК".

По словам Добровинского, Алсу не желает сохранять брак. "После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у нее своя собственная личная жизнь", - сообщил адвокат в своем телеграм-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram