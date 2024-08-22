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В разводе Алсу и Яна Абрамова оказался замешан мужчина: уже известно его имя

15:15
  • четверг
  • 22 августа 2024

Певица категорически отказалась сохранять семью

Сегодня, 22 августа, состоялось очередное судебное заседание по делу о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Сообщается, что вопрос решится уже 27 числа, а вот разделить имущество у суда сразу не получилось.

По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, Алсу изменила условия. Артистка захотела, чтобы часть имущества отошла ее отцу, члену Совета Федерации и известному бизнесмену Ралифу Сафину. На минуточку, список имущества, который делят Алсу и Ян Абрамов, составляет около 100 страниц. А поскольку вступление в процесс отца певицы несколько меняет сам ход процесса, суд взял паузу аж до 7 октября, передает "МК".

По словам Добровинского, Алсу не желает сохранять брак. "После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у нее своя собственная личная жизнь", - сообщил адвокат в своем телеграм-канале.

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