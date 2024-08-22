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Кабмин выделил еще 1,5 млрд рублей для помощи жителям Курской области

15:32
  • четверг
  • 22 августа 2024

Первые выплаты начали поступать на счета граждан

Российское правительство решило выделить дополнительно более 1,5 миллиарда рублей на выплаты денежной помощи жителям Курской области. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, курирующий работу по оказанию поддержки курянам.

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Политик уточнил, что кабмин превентивно подготовил решение о выделении еще 713 миллионов рублей к ранее ассигнованным. Кроме того, 858 миллионов рублей будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества.

При этом глава МЧС Александр Куренков рассказал, что выплаты в связи с утратой имущества в Курской области временно не осуществляются из-за обстановки в приграничных районах.

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что его ведомство уже на этой неделе примет все решения по отсрочке выплаты налогов для предприятий Курской области, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что выплаты за погибших в Курской области, где введен федеральный режим ЧС, составят по 1,5 миллиона рублей. При ущербе здоровью выплаты варьируются от 300 до 600 тысяч рублей. Предусмотрена компенсация утраты имущества.

Центробанк посоветовал кредитно-финансовым организациям войти в положение жителей приграничья и списать им долги по ипотечным кредитам, если жилье было разрушено в результате боевых действий. Такой же шаг советуют сделать, если заемщики оказались в особо тяжелых жизненных ситуациях.

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