Кабмин выделил еще 1,5 млрд рублей для помощи жителям Курской области

Первые выплаты начали поступать на счета граждан

Российское правительство решило выделить дополнительно более 1,5 миллиарда рублей на выплаты денежной помощи жителям Курской области. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, курирующий работу по оказанию поддержки курянам.

Политик уточнил, что кабмин превентивно подготовил решение о выделении еще 713 миллионов рублей к ранее ассигнованным. Кроме того, 858 миллионов рублей будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества.

При этом глава МЧС Александр Куренков рассказал, что выплаты в связи с утратой имущества в Курской области временно не осуществляются из-за обстановки в приграничных районах.

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что его ведомство уже на этой неделе примет все решения по отсрочке выплаты налогов для предприятий Курской области, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что выплаты за погибших в Курской области, где введен федеральный режим ЧС, составят по 1,5 миллиона рублей. При ущербе здоровью выплаты варьируются от 300 до 600 тысяч рублей. Предусмотрена компенсация утраты имущества.

Центробанк посоветовал кредитно-финансовым организациям войти в положение жителей приграничья и списать им долги по ипотечным кредитам, если жилье было разрушено в результате боевых действий. Такой же шаг советуют сделать, если заемщики оказались в особо тяжелых жизненных ситуациях.

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