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Отдых в детских лагерях в России подорожал почти на треть

15:41
  • четверг
  • 22 августа 2024

При этом фиксируется падение спроса на морские лагеря

Российские семьи летом 2024 года стали активнее покупать путевки в детские лагеря в своем регионе, причем стоимость такого отдыха выросла в диапазоне от 15 до 30%. Об этом в четверг, 22 августа, рассказала председатель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова.
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Эксперт отметила, что именно рост цен определил выбор в пользу детских лагерей в собственном субъекте Федерации, а не на Черном море. Подорожали не только сами путевки, но и цены на билеты. Сыграло роль и то, что власти ряда регионов выдавали субсидии родителям на детский отдых именно на своей территории

Кроме того, Иванова напомнила "про сохраняющуюся тревожность, из-за чего родители не склонны отправлять детей далеко от дома, прежде всего на юг", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что количество россиян, которые проводят отпуск внутри страны, растет, равно как и число иностранных туристов, желающих приехать в нашу страну в отпуск. Министр экономического развития Максим Решетников именно этим объяснил рост цен на отдых в России.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин предписал рассмотреть предложения Совфеда об увеличении на 1 миллиард рублей суммы бюджетных ассигнований по программе организации детского отдыха. На эти деньги в регионах создадут современную инфраструктуру для отдыха детей и подростков.

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