У актера Владимира Стеклова обнаружили рак

Артисту сделали операцию

На плохое самочувствие Владимир Стеклов пожаловался медикам еще в начале года. Те направили его на обследование в онкологический центр. Там ему диагностировали меланому - рак кожи. Вскоре Владимир Стеклов перенес хирургическое вмешательство. По данным телеграм-канала SHOT, прославленному актеру сделали операцию еще в феврале.

В настоящий момент артист продолжает наблюдаться медиками, однако в беседе с журналистами Владимир Стеклов заявил, что прекрасно себя чувствует и продолжает работать.

Отметим, что три года назад Владимир Стеклов уже попадал в больницу. Он подхватил коронавирусную инфекцию. Тогда его госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражения легких. Актер лежал в "красной зоне". К счастью, тогда артисту удалось выкарабкаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram