Экипаж Су-34 совершил вылет

Минобороны показало кадры боевой работы многофункционального авиационного комплекса Су-34 в приграничье Курской области.

ВКС нанесли в ночное время удар по скоплению живой силы и бронированной техники подразделений противника.

После уничтожения целей экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета, сообщили в Минобороны России.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские пулеметчики уничтожили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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