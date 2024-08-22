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ВКС России ночью нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

16:07
  • четверг
  • 22 августа 2024

Экипаж Су-34 совершил вылет

Минобороны показало кадры боевой работы многофункционального авиационного комплекса Су-34 в приграничье Курской области.

ВКС нанесли в ночное время удар по скоплению живой силы и бронированной техники подразделений противника.

После уничтожения целей экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета, сообщили в Минобороны России.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские пулеметчики уничтожили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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