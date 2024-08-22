"Ну все, окольцевали": Самбурская объявила о замужестве

Актриса сообщила новость

Настасья Самбурская выходит замуж. Об этом рассказала актриса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Настасья опубликовала видео, в котором поделилась подозрениями, что возлюбленный сделает ей предложение. Так и случилось. Причем заветное колечко Самбурская получила прямо на съемочной площадке.

"Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет", - со свойственным ей юмором написала Настасья.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях артистке. Напомним, что для Настасьи этот брак станет вторым. В 2017 году Самбурская вышла замуж за актера и модель Кирилла Дыцевича, однако вскоре они оформили развод - брак не продержался и года. Впоследствии в откровенном интервью Настасья призналась, что страдала из-за агрессии любимого мужчины, в итоге она ушла от него на седьмой день брака.

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