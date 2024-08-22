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Путин обсудил с правительством детское здравоохранение и готовность к учебному году

18:04
  • четверг
  • 22 августа 2024

Россия - один из мировых лидеров по выживаемости детей при онкологии

Развитие детского здравоохранения стало одной из главных тем совещания президента с правительством. Глава Минздрава России Михаил Мурашко доложил Владимиру Путину о том, что за последние 5 лет значительно выросли объемы и качество высокотехнологичной помощи маленьким пациентам.

Кроме того, наша страна - один из мировых лидеров по выживаемости детей при онкологии. Важную роль тут играют профосмотры, которые позволяют выявить заболевание на доклиническом этапе. 

"Мы с вами хорошо знаем, что за диспансеризацией, а она действительно проводится у нас масштабно, должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются. Поэтому попрошу вас, конечно, все делать для того, чтобы вопросы детского здравоохранения у нас были на самом важном месте и чтобы никогда не исчезали из поля зрения", - сказал глава государства.

Обсудили также готовность к учебному году. Министр просвещения Сергей Кравцов должил, что все плановые мероприятия будут завершены в срок. А еще среди тем совещания были социальная газификация регионов и меры поддержки индивидуального жилищного строительства.

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