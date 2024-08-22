Снявшую обручальное кольцо Кудрявцеву заметили с другим мужчиной

Телеведущая находится в Сочи

В Сочи начинает свою работу музыкальный фестиваль "Новая волна". В мероприятии примут участие не только молодые исполнители, но и уже добившиеся успеха знаменитости. Отправилась в Сочи и популярная ведущая Лера Кудрявцева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с композитором, продюсером, организатором "Новой волны" Игорем Крутым.

"Каждый раз встречая Игоря Яковлевича, я ему говорю, что люблю его, и каждый раз он мне отвечает: "У тебя хороший вкус" :))) люблю всей душой", - написала Лера Кудрявцева.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах паре. Нашлись и особо наблюдательные фанаты, которые, проанализировав последние публикации Кудрявцевой в аккаунте, отметили, что та якобы перестала носить обручальное кольцо. В результате в Сети снова поползли слухи о том, что у популярной ведущей проблемы в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.

Напомним, что несколько месяцев назад Лера Кудрявцева объявила о расставании с мужем из-за его пристрастия к алкоголю. К счастью, брак удалось спасти - спортсмен отправился лечиться. Однако что сейчас происходит во взаимоотношениях Леры и Игоря, точно неизвестно.

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