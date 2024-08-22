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Онколог раскрыл печальное будущее Светланы Светличной

16:59
  • четверг
  • 22 августа 2024

Актриса отказывается лечиться

Недавно стало известно о злокачественном новообразовании в шее у Светланы Светличной. Кроме того, опухоли нашли и в головном мозге. Медики предложили удалить новообразование в шее, однако звезда комедии "Бриллиантовая рука" отказалась. Лечиться препаратами она тоже якобы не хочет.

Отметим, что в настоящее время Светлана Светличная находится в одной из психиатрических больниц Москвы. Актриса там оказалась из-за подозрения на болезнь Альцгеймера: у нее наблюдались серьезные нарушения памяти, мышления и речи и даже случались резкие перепады настроения вплоть до беспричинных вспышек агрессии.

Онколог Игорь Милькевич прокомментировал отказ Светланы Светличной лечиться от рака: "У нас нет механизмов принудительного лечения. Если человек юридически не признан недееспособным, то он вправе сам решать - лечиться ему или нет. Что будет с актрисой, если она не будет лечиться? Она умрет быстрее, чем если бы лечилась. С лечением можно дольше прожить. Иногда еще несколько лет. В отдельных случаях - много лет".

Специалист объяснил, что спасать человека против его воли невозможно, но есть лазейка. Если больной будет признан недееспособным, тогда решение о лечении принимают его родственники, передает "Мир новостей".

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