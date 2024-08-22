Украинские же наперебой убеждают граждан страны в мудрости Зеленского

Неуверенные объятия с главкомом Сырским. Очки, которые явно были надеты Зеленским для солидности. Вот он, склонившись над картой в каком-то бункере, расположенном якобы в Сумской области, заслушивает доклады своих генералов. Речь прежде всего идет о ходе вторжения в Курскую область, которое теперь и в западной прессе называют авантюрой.

"Если авантюра Зеленского не приведет к активизации Запада или ослаблению ограничений на оружие дальнего радиуса действия, потенциальные стратегические выгоды будут потеряны. Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровск в Донбассе, что откроет России путь к завоеванию всей территории Донецкой и Луганской областей. В какой-то момент Украине придется просить о мире", - пишет Bloomberg.

Пока, впрочем, в Киеве на этот счет звучат лишь бравурные заявления. С телеэкранов граждан убеждают в мудрости Зеленского. А также грезят о разрушении России, существование которой, по мнению сумасшедших экспертов, якобы мешает развитию украинской самоидентичности.

"Одновременное существование успешной украинской идентичности и Российской империи невозможно. И вот эта сентенция границ 1991 года мне не нравится - это артефакт", - сказал Дмитрий Золотухин, бывший заместитель министра информационной политики Украины.

В какой-то степени этот человек даже прав. Границы 1991 года для Украины - это действительно "артефакт". Часть своих территорий она безвозвратно потеряла, что признают даже самые отпетые союзники Киева вроде чешского президента Петра Павела: "Если воспринимать справедливый мир как "все или ничего", то власти Украины желают восстановления контроля над Крымом и территориями Донбасса, которые в 2022 году вошли в состав России, а также компенсацию ущерба за счёт России. Но как мы, наверное, все понимаем, это скорее иллюзия".

При этом теряет территории Украина каждый день, о чем свидетельствуют новости с фронта. Но Зеленский и не думает садиться за стол переговоров. Напротив, он призывает устраивать на территории нашей страны террористические акты и продолжать нападения на приграничные районы: "Мы обязаны создавать как можно больше проблем России на ее территории. И эта работа наших воинов, который выполняют ее эффективно. Это касается и ракетных ударов, и операции в Курской области. Все это путь к завершению войны на условиях Украины".

То же самое Зеленский завтра будет рассказывать и премьер-министру Индии. Нарендра Моди в пятницу прибывает на Украину с официальным визитом, рассчитывая подтолкнуть Киев к переговорам.

"Индия твердо убеждена, что ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя. Гибель ни в чем не повинных людей во время любого кризиса является самой серьезной проблемой для всего человечества, и именно поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатию для быстрого восстановления мира и стабильности", - заявил индийский премьер.

Впрочем, рассчитывать на благоразумие главаря киевского режима не приходится, учитывая его тотальную зависимость от США. А там на повестке выборы, от результатов которых, говорят эксперты, будет зависеть судьба дальнейшей помощи Украине. Сторонники продолжения войны, безусловно, ставят на Харрис, рассчитывая, что она не только продолжит спонсировать Киев, но и снимет все ограничения на применение американского оружия.

Трамп же продолжает набирать очки, снова выступая перед сторонниками на открытом воздухе. Правда, теперь республиканца на митингах защищает пуленепробиваемое стекло. У республиканца появилась еще одна цель для насмешек и критики. Это Тим Уолц, который согласился занять пост вице-президента в случае победы Камалы Харрис на выборах в ноябре. И шансы на это, безусловно, сохраняются.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram