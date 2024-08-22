ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ атаковали порт "Кавказ"

17:34
  • четверг
  • 22 августа 2024

На месте работают экстренные и специальные службы

Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим. Стало известно, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале "Оперативный штаб - Краснодарский край".

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа предприняли попытки атаковать Курскую АЭС. Об этом в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах заявил президент России Владимир Путин.

Москва проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному факту. Путин выразил надежду, что агентство пришлет своих специалистов и проведет оценку обстановки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Порт "Кавказ"
Порт "Кавказ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.