ВСУ атаковали порт "Кавказ"

На месте работают экстренные и специальные службы

Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим. Стало известно, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале "Оперативный штаб - Краснодарский край".

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа предприняли попытки атаковать Курскую АЭС. Об этом в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах заявил президент России Владимир Путин.

Москва проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному факту. Путин выразил надежду, что агентство пришлет своих специалистов и проведет оценку обстановки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram