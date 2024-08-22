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Выступление SHAMANа в Оренбурге проверит прокуратура

18:23
  • четверг
  • 22 августа 2024

Артисту обещан гонорар в 16 миллионов рублей

Все началось с того, что председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства и материнства Нина Останина в своем телеграм-канале обратила внимание, что на выступление певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) на Дне города в Оренбурге, запланированное на 29 августа, из бюджета выделено 16 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".

По ее словам, выделять такую внушительную сумму бюджетных денег на выступление артиста как минимум неэтично при том, что еще не все пострадавшие от паводка после прорыва дамбы получили выплаты. Кроме того Останина обратила внимание, что выступления звезд российской эстрады на подобных мероприятиях финансируется спонсорами.

В администрации региона заявили, что праздник организуют городские власти, поэтому обращаться нужно к ним. Тем более что отменить концерт не получится: 16 миллионов Дронову уже перевели, а по условиям контракта, в случае отмены мероприятия деньги не возвращаются. "То есть получится, что и деньги потеряны, и праздник испорчен", передает телеграм-канал Baza.

В результате в местную прокуратуру пришло обращение с просьбой признать выделение 16 миллионов рублей на приезд артиста незаконным.

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