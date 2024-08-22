Полезно знать: нацпроект "Образование"

В "Кванториумах" юным инженерам помогают освоить 3D-моделирование и найти общий язык с искусственным интеллектом

К знаниям – через приключения!

Благодаря нацпроекту "Образование" по всей стране открываются детские технопарки "Кварториум". Найти ближайший легко на портале национальныепроекты.рф в разделе "Карты".

В "Кванториумах" юным инженерам помогают освоить 3D-моделирование и найти общий язык с искусственным интеллектом. Изучить лазерные и нейротехнологии. Или получить навыки управления беспилотниками.

И все это по принципу "узнал – попробовал": от теории сразу к практике. Никаких скучных параграфов и занудных лекций. Зато - много интерактивных заданий.

Сегодня уже работают больше 360 "Кванториумов", а до конца года их будет уже почти 500.

Площадки оснащены всем необходимым, чтобы каждый нашел себе занятие по интересам. Обучение бесплатное, к тому же не надо далеко ехать. Путь к мечте начинается рядом с домом. Стоит только захотеть!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram