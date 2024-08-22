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Дональд Трамп после покушения теперь выступает за пуленепробиваемым стеклом

18:44
  • четверг
  • 22 августа 2024

Республиканец появился на уличном митинге

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступил на уличном митинге впервые после покушения. Он появился на публике в городе Эшборо в Северной Каролине. Митинг проходил у ангара в авиационном музее, трибуна была огорожена пуленепробиваемым стеклом, а вид на сцену с расстояния перегородили большими контейнерами, сообщает The New York Times.

Причем одними такими мерами защиты Дональд Трамп не удовлетворился. Говорят, республиканца защищали не менее пяти человек в форме, кроме того, вокруг площадки дежурили несколько снайперов.

Напомним, что Дональда Трампа подстрелили во время его выступления в Пенсильвании. Некий молодой человек выпустил несколько пуль в республиканца, но лишь одна ранила - попала в ухо по касательной. Окровавленного Трампа немедленно закрыли своими телами несколько охранников. Фотографии этого инцидента облетели все мировые СМИ. Раненый республиканец пытался продолжить выступление даже после покушения, но телохранители увели его с трибуны.

Отметим, что выборы президента США пройдут в ноябре. Помимо Дональда Трампа, серьезные шансы на победу у Камалы Харрис, представляющей Демократическую партию. А нынешний американский лидер Джо Байден снялся с президентской гонки несколько недель назад.

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Дональд Трамп
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