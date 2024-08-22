Легенды хоккея сыграют с участниками ВЭФ-2024 во Владивостоке

Мероприятие состоится под эгидой национального бренда "Сделано в России"
4 сентября во Владивостоке легенды хоккея сыграют в гала-матче с участниками Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба.
Мероприятие состоится под эгидой национального бренда "Сделано в России", организаторы - спортивная платформа Фонд Росконгресс, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Всероссийское общество охраны природы.
На лед выйдут, в частности, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, олимпийские чемпионы Алексей Касатонов и Александр Якушев, трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.
"Спортивные игры Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс стали площадкой для продвижения значимых проектов. В этом году хоккейный матч поможет презентовать российскую продукцию на зарубежную аудиторию. И это закономерно, поскольку российский спорт может по праву считаться экспортным продуктом, а отечественный хоккей уже более 75 лет является мировым брендом", –отметил директор Центра спортивной подготовки сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.
Все подробности можно узнать здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram