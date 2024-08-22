В ЮАО байкеры устроили "МотоКосмоПробег" ко Дню российского флага

Организовано уникальное мероприятие

Незабываемый "МотоКосмоПробег" ко Дню Государственного флага России подготовили для жителей районов Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное столичные байкеры – представители московского отделения мотоклуба Guardsmen LE MC, рассказал летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Его уникальность в том, что это единственный в стране мотоклуб, члены которого – сотрудники правоохранительных органов.

Для горожан и гостей столицы организовали специальные остановки, где можно было сфотографироваться с мотоциклами и развернуть флаг России.

"Многие приходили с детьми, чтобы пополнить семейный альбом замечательными фотографиями. Важно с раннего детства прививать уважение к символу российской государственности. Это то, что объединяет всех жителей большой страны. Наша задача – воспитать детей так, чтобы гордились нашей страной и ее великими достижениями", - заявил Олег Артемьев.

Отметим, что праздничные мероприятия начались еще в полночь, автопробегом по Садовому кольцу. К акции присоединились около 500 машин. Водители украсили свои автомобили флагами России и гербами Москвы.

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