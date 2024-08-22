Мишустин обсудил с главой Роспатента защиту интеллектуальной собственности

Выгоду от изобретения должен получить его владелец

Количество заявок на регистрацию высокотехнологичных изобретений от российских компаний увеличилось в прошлом году почти на 10 процентов. Такие данные на встрече с председателем правительства привел глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

По словам Юрия Зубова, в этот процесс активно включились и новые регионы, из них направлено порядка 300 обращений. Растет количество заявок и в сфере IT-решений. За 4 года - на 70 процентов. Отдельная программа уже год действует в Москве. В рамках эксперимента 12 столичных компаний получили под залог интеллектуальных прав кредиты на общую сумму 300 миллионов рублей.

Обсудили на встрече также работу цифровых сервисов ведомства и защиту интеллектуальной собственности.

"Очень важно, чтобы Роспатент во взаимодействии с институтами развития помогал предпринимателям и новаторам, которые занимаются интеллектуальным трудом, хорошо понимать всю систему регистрации прав на интеллектуальную собственность. И, естественно, упростить саму процедуру. И что еще более важно – это вопрос справедливости. Об этом и президент в послании говорил. Выгоду от изобретения должен получить его владелец. И эти элементы справедливости, конечно, должны быть очень чётко реализованы в тех технологических и прочих инструментах", - указал Мишустин.

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