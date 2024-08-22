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Эксперт раскритиковал свадебное платье невестки Королевой: "Как тряпка"

19:39
  • четверг
  • 22 августа 2024

Избранницей сына певицы стала бывшая стриптизерша

Накануне, 21 августа, в Санкт-Петербурге сыграл свадьбу единственный сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко Архип. Избранницей молодого человека стала бывшая стриптизерша Мелисса Фокс (в миру Анна Волынкина). Торжество прошло в узком семейном кругу. На свадьбу были приглашены только самые близкие друзья.

Фотографиями и видеозаписями с мероприятия поделилась сама Наташа Королева на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева особое внимание уделила свадебному платью Мелиссы.

"Как мы видим, в данном случае ткань повисла как тряпка, подол юбки напоминает матрешку. Белая фата, которая также является символом чистоты и красивых традиций, с распущенными волосами и развитыми кудрями смотрится неуместно! Девушке подошла бы другая прическа! Пожалуй, похвалю выбор аксессуаров — прозрачные перчатки из сетки и жемчужное ожерелье, дополняющие образ, который без них смотрелся бы очень скучным и банальным", - прокомментировала выбор наряда невестки Королевой эксперт для Teleprogramma.pro.

В Сети меж тем обсуждают не только платье Мелиссы, но и ее настроение. По мнению особо наблюдательных интернет-пользователей, невеста Архипа оказалась не очень веселой и счастливой на собственной свадьбе. Судя по комментариям некоторых фанатов, Наташа Королева даже больше выглядела радостной, чем ее невестка.

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