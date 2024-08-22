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Белоусов одобрил идею обеспечить жильем военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов

19:55
  • четверг
  • 22 августа 2024

Причем вне очереди

Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, предлагающих списывать кредиты и долги по ЖКХ участников спецоперации и членов их семей.

В частности, списывать долги бойцам и их родным предлагается в случае получения военнослужащими государственных наград, в случае гибели бойца — в том числе по завершении СВО, но из-за увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации — а также при увольнении с военной службы по возрасту или в связи с завершением срока действия контракта.

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