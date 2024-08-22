ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Работники атакованного ВСУ парома в "Кавказе" спасены

20:21
  • четверг
  • 22 августа 2024

Новость сообщил губернатор

Четверо членов экипажа парома в порту "Кавказ", на который была совершена атака со стороны Вооруженных сил Украины, спасены, ведутся работы по спасению остальных членов команды, сообщил сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Остальных из команды ищут.

Напомним, в результате очередной атаки киевского режима на территорию Краснодарского края оказался потоплен железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.

ОБНОВЛЕНИЕ (20:35): 17 членов экипажа затонувшего в порту "Кавказ" парома спасены, еще двух ищут, сообщил губернатор.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Порт "Кавказ"
Порт "Кавказ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.