Работники атакованного ВСУ парома в "Кавказе" спасены

Новость сообщил губернатор

Четверо членов экипажа парома в порту "Кавказ", на который была совершена атака со стороны Вооруженных сил Украины, спасены, ведутся работы по спасению остальных членов команды, сообщил сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Остальных из команды ищут.

Напомним, в результате очередной атаки киевского режима на территорию Краснодарского края оказался потоплен железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.

ОБНОВЛЕНИЕ (20:35): 17 членов экипажа затонувшего в порту "Кавказ" парома спасены, еще двух ищут, сообщил губернатор.

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