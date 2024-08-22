Работники атакованного ВСУ парома в "Кавказе" спасены

Новость сообщил губернатор
Четверо членов экипажа парома в порту "Кавказ", на который была совершена атака со стороны Вооруженных сил Украины, спасены, ведутся работы по спасению остальных членов команды, сообщил сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Остальных из команды ищут.
Напомним, в результате очередной атаки киевского режима на территорию Краснодарского края оказался потоплен железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".
Пожару был присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.
ОБНОВЛЕНИЕ (20:35): 17 членов экипажа затонувшего в порту "Кавказ" парома спасены, еще двух ищут, сообщил губернатор.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram