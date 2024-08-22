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Путин создал совет поддержки языков народов России

20:45
  • четверг
  • 22 августа 2024

Председателем его станет Елена Ямпольская

Президент Владимир Путин своим указом создал Совет при главе государства по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

В задачи совета войдет подготовка предложений российскому лидеру по вопросам основных направлений "поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире", а также обеспечение прав граждан России на использование этих языков, говорится в документе, передает ТАСС.

Примечательно, что тем же решением упразднен Совет при президенте России по русскому языку.

К слову, ранее представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков высказал уверенность, что молдавские власти стремятся искоренить русский язык в стране. По его версии, начали они с того, что в парламенте якобы планируется принятие нового регламента, который исключает использование русского языка в законодательной деятельности.

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