Михалкова рассказала об отношениях с Робаком: "Рада, что мы с Сашей как-то очень быстро друг к другу подстроились"

Актриса дала откровенное интервью

Анна Михалкова и Александр Робак не впервые играют вместе. На сей раз им пришлось изображать семейную пару в новом фильме "Убойный отпуск". Жанр ленты - комедия. О новой работе и отношениях с Робаком Михалкова рассказала в новом интервью.

"Наши с Александром герои умудряются поругаться еще в самолете в Турцию и решают, что хотят развестись. Ну как же так! Рада, что мы с Сашей как-то очень быстро друг к другу подстроились", - сообщила актриса.

Ранее Михалкова и Робак играли драму в сериале Бориса Хлебникова "Шторм". Сейчас ситуация прямо противоположная.

"Теперь играть загадочную, страшноватую и смешную курортную историю нам было просто одно удовольствие. Мы до сих пор ищем в себе новые грани и от души импровизируем. Хотя я считаю комедию сложным жанром", - призналась Анна в беседе с Prozvezd.info.

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