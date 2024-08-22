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Леон Кемстач открыл секрет о "Слове пацана": хотел сниматься известный актер

21:23
  • четверг
  • 22 августа 2024

Юноша отказался от подростковых гулянок

Леон Кемстач проснулся знаменитым после выхода многосерийного фильма "Слово Пацана: кровь на асфальте". Актер, которому недавно исполнилось 16 лет, воплотил образ Андрея "Пальто". В новом интервью Леон признался, что с четырех лет увлекался творчеством: пел и сочинял песни. А когда ему было 12 лет, впервые снялся в кино, куда его привел отчим, актер Антон Богданов.

"Так что насчет "Слова пацана" сомнений не было! Открою вам секрет: мой отчим сам хотел сняться в "Слове пацана", но под его возраст и типаж роли никакой, увы, не нашлось", - признался Кемстач.

Леон живет на две страны: Россию и ОАЭ. Учится он в Дубае. Ради съемок в том же "Слове пацана" ему пришлось отпрашиваться с занятий на целых полгода. Позднее, по словам актера, он все наверстал. Леон дал понять, что любит учиться.

"Я стараюсь получить максимум знаний от каждого предмета... Я действительно посещаю все занятия очно, в то время как актеры моего возраста учатся в основном онлайн... Считаю, что сначала нужно в жизни всего добиться. А потом можно будет и делать, что угодно, и ходить, и ездить, куда захочется", - рассказал актер порталу Prozvezd.info.

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