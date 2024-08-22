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Путин наградил волонтеров Общероссийского народного фронта

22:22
  • четверг
  • 22 августа 2024

Они вывозили мирных жителей из приграничных территорий Курской области

Владимир Путин наградил волонтеров Общероссийского народного фронта, которые вывозили мирных жителей из приграничных территорий Курской области в пункты временного размещения.

Николай Ковалев и Давид Соколов удостоены орденов Мужества посмертно. 16 августа во время выполнения гуманитарной миссии они погибли в результате прямого попадания украинского снаряда.

Орденом Мужества награжден и Федор Геращенко, заместитель руководителя исполкома ОНФ Кубани, который получил ранения при обстреле.

Кроме того, медалей Луки Крымского удостоены сотрудники Курской областной станции скорой помощи. Их машина 7 августа попала под удар ВСУ. Награждены врач Дарья Коннова, а также посмертно фельдшер Александр Чекалин и водитель Александр Никитичев.

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Волонтеры Общероссийского народного фронта
Волонтеры Общероссийского народного фронта
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