Они вывозили мирных жителей из приграничных территорий Курской области

Владимир Путин наградил волонтеров Общероссийского народного фронта, которые вывозили мирных жителей из приграничных территорий Курской области в пункты временного размещения.

Николай Ковалев и Давид Соколов удостоены орденов Мужества посмертно. 16 августа во время выполнения гуманитарной миссии они погибли в результате прямого попадания украинского снаряда.

Орденом Мужества награжден и Федор Геращенко, заместитель руководителя исполкома ОНФ Кубани, который получил ранения при обстреле.

Кроме того, медалей Луки Крымского удостоены сотрудники Курской областной станции скорой помощи. Их машина 7 августа попала под удар ВСУ. Награждены врач Дарья Коннова, а также посмертно фельдшер Александр Чекалин и водитель Александр Никитичев.

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