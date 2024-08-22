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Лариса Долина уехала после потери элитной квартиры

21:47
  • четверг
  • 22 августа 2024

Певица покинула Москву

Лариса Долина появилась на красной дорожке музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. В рамках мероприятия прославленная артистка намерена представить зрителям новые песни и, конечно, исполнить старые хиты.

"Я этот фестиваль очень люблю и поэтому я здесь. Были трудные времена, но мы вернулись. От ''Новой волны'' я жду встреч с друзьями, буду петь свои старые песни, а также и новые", - сообщила Лариса Долина за кулисами.

При этом певица принципиально не желала обсуждать тему аферы, жертвой которой стала. Сообщается, что исполнительница очень не хотела выходить на ковровую дорожку, чтобы не отвечать на расспросы журналистов.

"Они будут там сейчас запрещенные вопросы задавать", - приводит слова артистки Woman.ru.

Напомним, в результате мошеннической схемы Лариса Долина осталась без элитной квартиры в центре Москвы. Более того, певица собственноручно отдала аферистам внушительную сумму. Говорят, в результате артистка осталась без порядка 200 миллионов рублей. Сейчас этим делом занимается полиция. А квартира арестована.

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