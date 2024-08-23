ВС России сорвали высадку ВСУ на острова в дельте Днепра

Расчёт гаубицы Д-30 поразил противника
Успешное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне СВО. Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, отразив две атаки националистов у села Торское. Враг потерял две РЗСО "Град", несколько гаубиц и восемнадцать миномётных расчётов.
А в дельте Днепра наши артиллеристы сорвали высадку пехоты ВСУ на острова. Моторную лодку противника с шестью диверсантами засёк оператор дрона и передал координаты на пункт управления. С закрытой позиции расчёт гаубицы Д-30 точно поразил противника.
Воздушная разведка подтвердила - при попытке спешивания враг уничтожен. Боевая работа артиллеристов-десантников ведётся круглосуточно, что позволяет пресекать все вылазки неприятеля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram