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ВС России сорвали высадку ВСУ на острова в дельте Днепра

08:24
  • пятница
  • 23 августа 2024

Расчёт гаубицы Д-30 поразил противника

Успешное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне СВО. Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, отразив две атаки националистов у села Торское. Враг потерял две РЗСО "Град", несколько гаубиц и восемнадцать миномётных расчётов.

А в дельте Днепра наши артиллеристы сорвали высадку пехоты ВСУ на острова. Моторную лодку противника с шестью диверсантами засёк оператор дрона и передал координаты на пункт управления. С закрытой позиции расчёт гаубицы Д-30 точно поразил противника.

Воздушная разведка подтвердила - при попытке спешивания враг уничтожен. Боевая работа артиллеристов-десантников ведётся круглосуточно, что позволяет пресекать все вылазки неприятеля.

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