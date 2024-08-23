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Представлены новые герои СВО

08:25
  • пятница
  • 23 августа 2024

Российские бойцы проявляют мужество

Новые примеры мужества и героизма наших бойцов в ходе проведения СВО. Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Владислава Парфионова, выполняя боевую задачу по уничтожению вооружения и военной техники противника, обнаружил вражеский опорный пункт. Проведя воздушную разведку, Владислав передал координаты на пункт управления.

По позициям украинских боевиков был нанесён миномётный удар. И наши военнослужащие начали штурм. В ходе боя Владислав Парфионов со своим взводом прицельным огнём уничтожили пулемётное гнездо с расчётом и шестерых неонацистов. Зачистив опорный пункт, мотострелки закрепились на позициях и удерживали их до подхода основных сил.

В ходе несения боевого дежурства лейтенант Александр Миклуха в составе дозорной группы мотострелкового подразделения обнаружил скрытное передвижение группы неонацистов, передал на командный пункт информацию о её местонахождении и корректировал работу артиллерийских подразделений, фиксируя огневое поражение противника. Диверсионно-разведывательная группа вооружённых боевиков была уничтожена.

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