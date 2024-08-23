Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область

Не уточняется, в чем будет заключаться этот ответ

Президент России Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Такое заявление сделал в пятницу, 23 августа, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат "искренне" заверил, что "президент принял решение". В чем оно может заключаться, Антонов уточнять не стал, однако подчеркнул, что "твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, комментируя террористическое нападение ВСУ на Курскую область, что западные государства продолжают воевать с Россией руками украинцев. Главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа, однако противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

При этом помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что инициативы Путина по мирному урегулированию конфликта с Украиной не аннулированы, однако "на данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем".

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