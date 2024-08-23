ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область

08:14
  • пятница
  • 23 августа 2024

Не уточняется, в чем будет заключаться этот ответ

Президент России Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Такое заявление сделал в пятницу, 23 августа, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Каждый день в Курской области в плен попадают целые группы националистов

Дипломат "искренне" заверил, что "президент принял решение". В чем оно может заключаться, Антонов уточнять не стал, однако подчеркнул, что "твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, комментируя террористическое нападение ВСУ на Курскую область, что западные государства продолжают воевать с Россией руками украинцев. Главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа, однако противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

При этом помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что инициативы Путина по мирному урегулированию конфликта с Украиной не аннулированы, однако "на данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Последствия обстрела Суджи в Курской области
Последствия обстрела Суджи в Курской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.